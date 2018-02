Adolescentes y cirugía plástica: lo que si y lo que no se debe hacer

Según las cifras oficiales, en Chile se realizan alrededor de 18 mil cirugías plásticas al año. Éste dato no diferencia si son estéticas o reconstructivas. Tampoco si son realizadas en un paciente mayor o menor de edad.

Pese a aquello, la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica hizo un llamado de atención ante la posibilidad de someter a menores de edad a estos procedimientos.

Desde la institución señalan que mundialmente más de 170 mil menores de 18 se realizan un procedimiento de esta naturaleza anualmente. Acusan que la cifra en Chile iría en aumento.

Las cirugías que sí se podrían realizar

El secretario general de Sccp, Stefan Danilla, señaló a Publimetro que hay cirugías plásticas que sí se realizan en menores de edad. Pero estas serían de carácter re constructivo.

Los especialistas señalan que hay ciertas intervenciones reconstructivas que se pueden hacer en adolescentes. De igual manera se debe evaluar "caso a caso". / Captura

"Dentro de la mayor cantidad de cirugías reconstructivas que se realizan en menores de edad y adolescentes se encuentra la reducción mamaria llamada hipertrofia mamaria virginal. El consejo para los padres que tienen hijas adolescentes de 12-13 años que tengan mamas muy grandes, es operarlas apenas comienza el problema, ya que muchas veces se espera a que cumplan los 18 años", señaló el especialista.

"La mamoplastía de aumento también es uno de los procedimientos que más se realizan las menores de edad. Sólo en algunos casos seleccionados se pueden operar antes de los 18 años, pero en general se recomienda esperar que se termine la etapa puberal", agregó.

"La ninfoplastía, reducción de labios menores, se puede operar antes de los 18 años si es que el caso es muy grave", explica el Dr. Danilla.

Así mismo, el especialista señala que la otoplastía (cirugía de orejas por malformación congénita) y la rinoplastía (operación de la nariz en casos severos), también podrían realizarse en contados casos antes de los 18 años.

Cirugías estéticas antes de tiempo

Esta generación se caracteriza porque ama la inmediatez y la alta exposición en redes sociales. Por eso, desde la Sccp señalan que se atreven cada vez más a optar por el bisturí para conseguir la apariencia que buscan.

Las cirugías mamarias no están recomendadas para menores de edad. / Captura

“Cuando los menores ven que algún famoso o influenciador publica un tratamiento en redes sociales, se genera un aumento de los pacientes que solicitan agendar una hora con algún cirujano para imitar los rasgos de éstos”, asegura Claudio Thomas, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica.

Según los expertos, no es recomendable someterse a tratamientos invasivos a esa edad. Si bien el cuerpo podría estar con su desarrollo casi completo, la madurez psicológica y la imagen corporal no están bien asentadas a esa edad. No obstante, con evaluación de psicólogos y el acompañamiento de sus padres, en ciertos casos, la cirugía plástica sí puede ser adecuada.

Las que más se están realizando, pese a las advertencias

Dentro de las cirugías estéticas más demandadas por los adolescentes, según la institución, se encuentran la modificación del busto, las piernas, el abdomen y la nariz.

En esta línea Patricio Covarrubias, especialista miembro de la Sccp, dijo que “no es recomendable que un menor de 18 años se haga una cirugía estética. Es distinto cuando se trata de un procedimiento reparatorio, si se tiene una malformación o un defecto grave". "Como labio fisurado o problemas respiratorios que hacen necesaria una rinoplastía", explicó.