El arzobispo retirado de Hong Kong advirtió el viernes que un acuerdo entre el Vaticano y China que tenía un poder demasiado grande en Pekín se encerró en los católicos del país en una gran "pajarera".

El cardenal Joseph Zen dijo que la Santa Sede tendría que retirarse de las conversaciones con China sobre la designación de obispos en caso de que tenga que ceder en exceso para complacer al gobierno comunista.

Zen comparó los católicos "clandestinos" de China con pájaros al decir que Beijing quiere "la ayuda del Vaticano para medir todos sus pájaros en la jaula".

La Iglesia católica aspira a un avance histórico en las relaciones con China, pero las negociaciones han provocado una disputa enconada en el seno de la Iglesia.

Zen, de 86 años, dijo que no hay motivos para creer en la buena voluntad de Beijing al buscar un acuerdo razonable.

Belicoso y sin pelos en la lengua, Zen ha dicho en mensajes recientes en su blog que las conversaciones son una catástrofe. Describió cómo se realizó un viaje desesperado a Roma para tratar de impedir que un obispo clandestino fuera reemplazado por el favorito de Beijing, que está excomulgado.

"El gobierno comunista solo quiere que la Iglesia capitule, porque quieren el control total, no solo de la Iglesia católica sino de todas las religiones", dijo Zen a la prensa en el monasterio salesiano donde reside. "Si eso es verdad, ENTONCES No hay esperanzas de Acuerdo Un buen … Adicionalmente, en Determinado Momento del heno Que Decir Que No Podemos Resolver El problema, los Problemas persisten y then nos vamos a casa Y Cuando Haya novedades Volvemos a reunirnos".

China rompió relaciones con la Santa Sede en 1951, cuando el Partido Comunista, oficialmente ateo, tomó el poder y creó su propia Iglesia.