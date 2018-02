Héctor Llaitul tras sobreseimiento definitivo: "La lucha por la recuperación de las tierras no se detendrá"

Alegría y esperanza fueron los conceptos que se repitieron entre los comuneros mapuches sobreseidos de las acusaciones levatandas por la investigación de la "Operación Huracán" en la tarde de este viernes. Fue el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien a la salida de los tribunales celebró la decisión del Juzgado de Temuco pero también prometió que la lucha por la causa mapuche no se detendrá.

"Estamos contentos por la resolución de hoy día (…) la lucha mapuche va a continuar, nuestra organización tiene un compromiso férreo con dar continuidad a los procesos de restitución territorial", aseguró Llaitul en primera instancia.

Uno de los principales argumentos que presentaron las defensas de los procesados fue que la evidencia que se presentó a la Fiscalía para disponer de la detención de parte de ellos se encontraba en una situación irregular.

A la salida de la audiencia, el integrante de la CAM prometió que la recuperación de las tierras es prioridad en la causa mapuche. "La lucha por la recuperación de las tierras no se detendrá, así lo ha expresado, no solamente nuestra organización, si no el conjunto del movimiento mapuche que lucha por la autonomía y el territorio”, enfatizó Llaitul.

Por su parte la abogada del centro de investigación y defensa sur, Karina Riquelme, se mostró conforme con la decisión de la justicia. “En definitiva, estableció la inocencia de nuestros representados. Lo que nos da esperanza de que el estado de derecho pueda volver a la Araucanía y pueda amparar a todo tipo de persona, sea mapuche o chileno”