Venezolanos reciben bono de 3 dólares para "celebrar el carnaval"

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció ayer que el Bono de Carnaval otorgado por el gobierno alcanzó a 9 millones de venezolanos. Se trata de un monto de 700 mil bolívares (aproximadamente 3 dólares) al que los ciudadanos pueden acceder a través del Carnet de la Patria. El objetivo, afirma el gobierno, es que este dinero sea utilizado para ir de viaje y “ser un pueblo feliz”.

Sin embargo, los venezolanos no recibieron la noticia con el mismo entusiasmo que su gobernante debido a la depreciación del bolívar y la inflación que alcanzó el 4.068% en el último año. El gobierno, además, entrega otros bonos por montos similares para mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

De que me sirven 700.000 bs, si un almuerzo en la calle está en 300.000, un libro en 400.000, una residencia 600.000, simplemente no me alcanza para nada. Maduro nos a llevado a los jóvenes a ser pobres, prefiero que no me regalen nada y lo que me gane me alcance para vivir

— Ana Karina García (@anak14) February 9, 2018