Hermana del presunto secuestrador de Emmelyn: José la llevó al bosque para evitar que su abuelo "le diera con un chuzo"

Que José Navarro, el presunto secuestrador de Emmelyn C. V. (11), pase de villano a héroe. Esa es la idea que busca promover Olga Navarro, la hermana del hombre de 31 años que se encuentra detenido luego de entregarse a la PDI el sábado pasado. Ello pues a juicio de la mujer, la sustracción se habría cometido con un objetivo específico: proteger a la niña de un presunto golpe que le daría su propio abuelo materno, Luis Vidal.

"José me dijo que él no iba a permitir que este caballero (Luis Vidal) le diera con el chuzo a la niña", dijo Olga al ser consultada por las razones que motivaron a Navarro a llevarse a la menor a un bosque del cerro El Quelmén, ubicado en Licantén, en la Región del Maue, desde el sábado 3 de febrero por al menos siete días.

Emmelyn se fue por su propia voluntad

Por otra parte Olga, confirmando lo que dijo inicialmente la PDI respecto a la niña, aseguró que su hermano nunca abusó ni trató mal a la pequeña y que todo se habría gestado por el contexto de vulnerabilidad en el que viviría. Es más, hasta llegó a postular que Emmelyn se habría ido con Navarro por su propia voluntad.

“A Emmelyn yo le pregunté si José le había hecho daño y ella me dijo, ‘no, él me está protegiendo‘”, aseguró Olga, agregando que ella tiene entendido “que la niña se fue por su voluntad, porque no quiere estar en casa de su familia”, dijo la hermana del presunto secuestrador.

Agregó que, además, le preguntó a su propio hermano si es que le hizo algo a la niña. "Yo creo que el plan final de José era cuidar a Emmelyn, porque él me decía prométeme que la van a cuidar, prométeme que van a cuida a Emmelyn".

Por último aseguró que ante la consulta a la propia Emmelyn si es que acaso quería regresar o no a casa, la misma niña habría dicho que no.

Formalización

Cabe mencionar que José Navarro será formalizado este martes en tribunales de la Región del Maule y la figura que la Fiscalía estudia para interponer los cargos es la sustracción de una menor.

Emmelyn, por su parte, se encuentra hospitalizada. Su padre, Cristian Canales, aseguró que solicitará la tuición pero las autoridades estudian enviarla al Sename.