Holanda decreta a todos sus ciudadanos donantes de órganos

Todos los ciudadanos holandeses mayores de 18 años se convertirán automáticamente en donantes de órganos, esto luego de que el Senado aprobara una polémica ley que se prevé que entre en vigor el 1 de julio de 2020.

La nueva legislación actúa de manera contraria a lo que generalmente se aplica, ya que desde un comienzo se considera a los ciudadanos como donantes, debiendo dejar constancia por escrito si se oponen a dicho estatus, de acuerdo con El País. La discusión se extendió principalmente en este punto bajo el argumento que puede resultar confuso para los holandeses.

Ante dicha situación, se desarrolló un mecanismo que preguntará varias veces, a través de notificación oficial, si quieren ser donantes de órganos o no. De no haber respuesta se asumirá que el ciudadano "no se opone”, estatus que se explicitará en el carnet de donante.

En última instancia, la familia podrá oponerse al procedimiento demostrando que el fallecido que no respondió la notificación oficial no quería ser donante. Esto no podrá aplicarse a quienes ratificaron o se opusieron en vida a ser donantes, según el medio.

Holanda vive una época de escasez de donantes de órganos, tanto así que en 2015 murieron 132 personas esperando un transplante y las campañas para fomentar la donación no han tenido éxito.