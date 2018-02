Donald Trump lamenta la tragedia de Florida: "Nadie debe sentirse inseguro en una escuela americana"

Una jornada escolar común se convirtió en tragedia luego de que un joven ingresara a la escuela secundaria de Florida para abrir fuego y terminar con la vida de 17 personas. Ante esto el presidente de los Estados Unidos Donald Trump extendió sus condolencias los familiares de las víctimas y además envió un mensaje a toda la comunidad escolar.

"Mis oraciones y condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida", comienza el post de Trump, "Ningún niño, profesor ni nadie debe sentirse inseguro nunca en una escuela americana", cerró el mandatario.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de febrero de 2018