¿Por qué mujeres estadounidenses están enviando toallas higiénicas y tampones a un representante republicano?

En el marco de la campaña#LetItflow decenas de mujeres en el estado de Arizona y sus cercanías están enviando toallas higiénicas y tampones al representante republicano Thomas "T.J." Shope y fotografiándose con dichos productos a modo de protesta desde el fin de semana pasado.

¿El motivo? El republicano fue el responsable de frenar el proyecto de ley 2222 que daba a las reclusas de dicho estado acceso ilimitado a estos productos básicos para la higiene femenina, y determinaba un presupuesto de 80 mil dólares destinados al Departamento de Correcciones (DOC) para el 2019 destinados a la compra de dichos implementos, según CNN.

De acuerdo con la representante demócrata Athena Salman, quien presentó la iniciativa, citada por el medio estadounidense, las mujeres de la cárcel de Arizona reciben actualmente sólo 12 toallas higiénicas por mes y si exceden este número deben comprar los productos con dinero de sus propios bolsillos.

Dentro de los recintos penitenciarios cada paquete de toallas higiénicas tiene un valor de 3,20 dólares (1.916 pesos chilenos) y uno de tampones dólares 2,05 (1.227 pesos chilenos), mientras que el sueldo de las reclusas asciende sólo a 15 centavos (75 pesos chilenos) por hora, agregó.

“Parece cruel y absurdo obligar a las mujeres rogar y hacer trueques por lo que debería ser un derecho humano básico, que es el acceso a productos sanitarios y de higiene”, señaló una tuitera.

I’m sorry that @TJShopeforAZ had to hear about the biological processes involved in propagating our species. Now do the decent thing and give #HB2222 a hearing. Prohibitively expensive hygiene products for incarcerated women is absurd. #LetItFlow pic.twitter.com/nf49OoNhKa

El proyecto de ley debía ser revisado por la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, pero Shope, que preside dicha instancia, frenó el proyecto bajo el argumento de que DOC estaba reformulando sus políticas.

"A la luz de la decisión del Departamento de Correcciones de Arizona de revisar su política administrativa sobre los productos de higiene femenina, el proyecto de ley de la Cámara 2222 ahora sería redundante y el representante Shope no tiene la intención de escucharlo en la Comisión de Reglas de la Cámara”, informó el martes el portavoz republicano, Matthew Specht.

