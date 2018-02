Se registra tiroteo en escuela secundaria en Florida: sospechoso fue detenido

La policía informó el miércoles que respondió a un tiroteo en una secundaria de Parkland, Florida, y que las autoridades cerraron la escuela. No hay información respecto a cuántas personas resultaron heridas, no obstante, medios locales hablan de alrededor de 20 heridos.

Las imágenes de la televisión mostraban por lo menos a una persona siendo llevada en una ambulancia en una camilla mientras que los trabajadores de emergencia parecían estar ayudando a otros en la acera. Los noticieros también mostraron a estudiantes cruzando la calle con las manos arriba.

El comisionado de Coral Springs, Dan Daley, informó que un sospechoso habría sido arrestado por la policía local y permanece en custodia. La policía confirmó la información más tarde.

El presidente Donald Trump ya fue puesto al tanto de la situación y se pronunció a través de Twitter.

Just spoke to Governor Rick Scott. We are working closely with law enforcement on the terrible Florida school shooting.

La Oficina del Sheriff de Broward ha contado a los medios de comunicación que el tiroteo ocurrió el miércoles por la tarde en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018