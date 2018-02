Así se detonó la bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada en el aeropuerto de Londres

El lunes, el London City Airport tuvo que ser cerrado porque las autoridades encontraron una bomba de 500 kilos sin detonar lanzada durante la Segunda Guerra Mundial cerca de la pista del aeropuerto. El dispositivo fue retirado y el tráfico en el aeropuerto es normal.

La bomba de 1,5 metros de longitud fue llevada al fondo del río Támesis y fue activada hoy en una detonación controlada efectuada por el Ministerio de Defensa británico.

Un grupo de buzos expertos transportaron la bomba al fondo del río Támesis.

La detonación estaba programada para el martes, pero los fuertes vientos obligaron a posponer la operación hasta el miércoles.

No es la primera vez que se encuentran explosivos de la época cerca del aeropuerto. Los actuales terrenos del aeropuerto de London City solían ser una zona industrial durante el conflicto. Por ello los bombarderos alemanes bombardearon la zona constantemente durante la guerra.

ICYMI: A @RoyalNavy bomb disposal team has worked in difficult conditions to safely destroy an unexploded #SecondWorldWar bomb found in the #RiverThames 💣 📹 pic.twitter.com/mfQsu1iisN

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 14, 2018