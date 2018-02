Caso Emmelyn: el secreto hecho del que nadie puede hablar pero que habría motivado a José Navarro a "rescatarla"

Ser un abogado defensor no es fácil y bien lo sabe Esteban Arévalo, el profesional que ahora ve el caso de José Manuel Navarro (31), acusado de sustraer a la pequeña Emmelyn (11) y mantenerla por siete días oculta en un sector boscoso del cerro El Quelmen, en Licantén, Región del Maule.

En conversación con Publimetro, afirma creerle a su defendido, tanto así que trabajará por conseguir su absolución. "Tuve una entrevista con él de casi una hora. Ahí pude indagar muchas cosas: conocer los motivos que tuvo y quién es él. Yo no soy sicólogo ni siquiatra. Pero cada dato que me daba, cada circunstancia que me daba, de por qué lo hizo o recuerdos que tenía de su propia vida, yo honestamente le creo. Además hay mucha gente que le cree", confiesa Arévalo.

Tesis del rescate

Por lo mismo, trabajará por darle sustancia al relato que hace Navarro sobre el supuesto "rescate" que hizo de Emmelyn. Para respaldar todo esto usará un hecho que, aunque ahora no lo puede decir, permitiría comprender sus razones.

"Navarro es una persona que sí, conocía a la familia de la menor, pero no se quedaba en la casa de ellos ni mucho menos. Él asistía de vez en cuando. Sobre el rescate del que él habla, muchos dicen, ¿por qué hizo esto ahora y no antes? Pero yo digo, nunca es tarde para una acción como esa", afirma el defensor.

Agrega que lo que ocurrió el sábado 3 de febrero fue fundamental para el caso pues ese día "esto estalló para él: se dijo ‘hoy tiene que ser, porque ocurrió algo específico’. El tema es que ese hecho que ocurrió es algo no puedo decir porque es materia de investigación. Sí puedo decir que algo hubo, que estalló y que hizo que Navarro actuara”.

Cabe mencionar que el sábado pasado se decretaron diez días de secreto de investigación. Por lo tanto el lunes de la próxima semana ya se podrán conocer los detalles de los que habla el abogado.

Hechos a su favor

Para Arévalo, lo que le contó Navarro tendría sustento si se comprueban algunas cosas relacionadas con el entorno de Emmelyn. A juicio del imputado, ella estaba en peligro, entonces, para validar esa versión pedirá algunas pericias que apunten a conocer el contexto de la menor.

"Voy a tener que lo que diga la familia de Emmlyn o revisar si ellos están perseguidos penalmente por algún delito", declara.

Agrega que "tengo que investigar bien, si eso (de la vulnerabilidad) es real, pero ya hay cuestiones que son objetivas. Por ejemplo, la niña tiene una causa vigente como víctima de un pariente por un delito de connotación sexual. También una causa en tribunal de familia por la tuición porque, entiendo, el padre biológico está pidiendo la custodia".

Cárcel

En otra línea, el abogado apuesta por evitar que la prisión preventiva se extienda por los tres meses que declaró el Tribunal de Garantía de Licantén.

"Él quedó bastante chequeado por haber quedado preso, no está muy bien de ánimo", sostiene. Indica que quedó en una celda sólo para él en la cárcel de Rancagua y que pese a que no existe peligro para su integridad, trabajará por conseguir su libertad antes de los tres meses.

"Voy a trabajar en un recurso de apelación. Tengo un plazo de cinco días contados desde el martes en que fue la audiencia en que se decretó la prisión preventiva. Decir que alguien está mejor en la cárcel no es cierto. La libertad es un bien superior", reflexiona Arévalo.