Sospechoso de masacre en Florida pertenecía a grupo nacionalista blanco

El huérfano de 19 años que participaba de ejercicios paramilitares con un grupo nacionalista blanco fue acusado de homicidio el jueves por la muerte de 17 personas en una escuela secundaria de Florida, la peor masacre escolar en Estados Unidos en cinco años.

Nikolas Cruz adquirió legalmente el fusil AR-15 empleado en el ataque a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, dijeron funcionarios policiales a The Associated Press.

A medida que se perfilaba la demanda penal, el líder de una milicia nacionalista blanca dijo que Cruz era miembro del grupo y participaba de ejercicios militares en Tallahassee.

Jordan Jereb dijo a The Associated Press que no conocía personalmente a Cruz, quien “actuó por su propia cuenta” y es “el único responsable de lo que acaba de hacer”.

El grupo aspira a convertir a Florida en un estado étnico blanco. Jereb dijo que su organización realiza “manifestaciones espontáneas al azar” y trata de no participar en el mundo moderno.

Añadió que Cruz tenía “problemas con una chica”, y por eso creía que la elección del día de los enamorados para realizar el ataque no era casual.