Sugar Dating ¿Prostitución o forma de relacionarse?

Los términos sugar dating, sugar baby, sugar daddy, sugar mama o boy toys, no son nuevos; sin embargo, no dejan de causar polémica entre quienes no pueden creer que una persona joven se relacione con alguien mayor sin que haya amor de por medio, y quizá bienes materiales que no se reducen a sólo dinero. A nivel mundial, Sugar Daters cuenta con más de 250 mil perfiles y aunque tiene poco tiempo que comenzó a funcionar en México, es una de los países que más crecimiento han registrado, con cuatro mil perfiles hasta el momento. Cifras de la plataforma refieren que en nuestro país hay 10 perfiles de mujeres que buscan ser sugar babies por cada perfil de hombre.