Tiroteo en Florida: la historia del entrenador héroe que murió por proteger a sus alumnos

En medio de la devastación que significó el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida, que arrebató la vida de al menos 17 personas, se comienzan a conocer las historias tras las víctimas de la masacre.

Este es el caso de Aaron Feis (37), entrenador de fútbol americano y guardia de seguridad de la escuela desde hace ocho años, quien se ha transformado en el héroe de la tragedia tras arriesgar su vida por salvar a un grupo de alumnos.

Según cuentan testigos, Feis cubrió a los estudiantes con su cuerpo y recibió las balas de Nikolas Cruz, ex estudiante del Marjory Stoneman Douglas responsable del ataque.

El entrenador, casado y con una hija, había resultado herido de gravedad y trasladado a uno de los hospitales cercanos.

Alumnos y ex alumnos se volcaron a las redes sociales para destacar la labor del hombre que también fue ex estudiante de la institución y pedir por su recuperación.

"Este, señoras y señores, es el rostro de un héroe. El entrenador Aaron Feis resultó herido al proteger a un estudiante en el tiroteo en la escuela y, según las últimas noticias, está grave (…) Por favor, envíenle oraciones de sanación", escribió una de sus ex alumnas en Instagram.

"Estarás bien entrenador"

No obstante, a medida que pasaban las horas los rumores del deceso del querido entrenador se hacían más fuertes luego que el sheriff de Broward, Scott Israel, informara que un entrenador de fútbol estaba entre los fallecidos.

Más tarde se supo la triste verdad, Feis había muerto en el hospital producto de las graves heridas que le provocó Cruz. La información fue confirmada por el equipo de futbol de la escuela.

"Murió como un héroe y siempre estará en nuestros corazones y memoria", señalaron desde MS Douglas Football a través de Twitter.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3

— MS Douglas Football (@MSDEagles) February 15, 2018