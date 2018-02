Tiroteo en Florida: ¿Quién es Nikolas Cruz?

Ya está en custodia el principal sospechoso del tiroteo que dejó al menos 17 muertos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Se trata de Nikolas Cruz, exalumno de la escuela de 19 años. Esta mañana fue procesado y acusado formalmente de 17 cargos de homicidio premeditado. El padre de Cruz falleció hace tres años y su madre murió en octubre. Él ahora vivía con un amigo y mostraba claros signos de depresión, informaron autoridades locales. Los alumnos que lo conocían lo describieron como un adolescente volátil cuyo comportamiento "errático". Quienes lo conocían lo describieron como un adolescente volátil cuyo comportamiento "errático".

Oficialmente, fue expulsado el año pasado de la escuela por "problemas disciplinarios" pero no se dieron más detalles. Sin embargo, Victoria Olivera, una estudiante de 17 años, contó que Cruz fue expulsado después de pelear con el nuevo novio de su expareja, pero no reveló el nombre de esta. Aseguró que Cruz era "abusivo" con ella. Otro estudiante que conocía a Cruz dijo que tenía aspiraciones a unirse al Ejército y que la caza era uno de sus pasatiempos.

"Siempre me pareció silencioso y extraño", dijo este último estudiante. "Siempre estaba solo y no intentaba socializar con nadie", agregó.

Sus compañeros contaron al Miami Herald que solía jactarse de tener armas en casa y usarlas con regularidad. El rifle semiautomático AR15 que utilizó para el tiroteo es de venta legal para civiles en Norteamérica. “Compró el rifle legalmente”, explicó Peter J. Forcelli, agente especial de Miami de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. "Ninguna ley fue rota en la compra de esa arma de fuego", insistió Forcelli.

El asesino contaba con una cuenta de Instagram en la que exhibía sus armas, básicamente revólveres y munición pero esta ya ha sido cerrada por las autoridades. También salió a la luz que en 2015 dejó un mensaje en un video de Youtube en el que anunció que quería ser "un tirador de escuelas profesional" ("I want to be a professional school shooter”). El dueño del canal, Ben Bennight, alertó al FBI de este mensaje. Agentes lo visitaron para pedirle más detalles pero al parecer la investigación no avanzó más allá.

“Tantas señales de que el tirador de Florida sufrió una perturbación mental, incluso fue expulsado de la escuela por comportamiento errático. Los vecinos y compañeros de clase sabían que era un gran problema. ¡Siempre se deben informar tales casos a las autoridades una y otra vez!", dijo al respecto el presidente estadounidense Donald Trump a través de Twitter.