Chileno que murió tras contraer fiebre amarilla se oponía a vacunarse "por cuestiones ideológicas"

Temprano en la mañana de este viernes se supo que el chileno Felipe Santander (35) falleció en Brasil tras contraer fiebre amarilla. El joven inició sus vacaciones junto a su polola en Río de Janeiro desde el 29 de diciembre, fecha en la que partió desde Chile sin vacunarse contra ese virus. Fue la semana pasada, tras haber recorrido varias ciudades campestres de ese país, en que comenzó a sentir los primeros síntomas. Estos se agudizaron tanto que derivaron en su muerte, registrada anoche pero confirmada durante esta jornada.

Fue Daniela Santander, la propia hermana del fallecido, quien informó de los hechos. En entrevista con AhoraNoticias indicó que Felipe no se había vacunado pues en la fecha en la que partió aún no se había emitido la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para inocularse contra el virus. No obstante, en caso que hubiese partido más tarde, quizás tampoco lo hubiese hecho pues él veía con malos ojos a las vacunas.

"Él se oponía a vacunarse por un tema ideológico de él", declaró Daniela sobre su hermano.

"El tenía una ideología de no participar de este 'juego de Estado' que él pensaba que había, que alarmaban a la gente, con muchas otras cosas como lo han hecho años atrás. Ese fue ese error, porque quizás de haberse vacunado se podría haber prevenido esta fatal situación”, agregó Daniela en entrevista con Radio Bío Bío.

Su padre le insistió

Conociendo esta visión del mundo que tenía Felipe, se conoció que su propio padre lo había instado a conseguir la vacuna cuando a Chile comenzaron a llegar las primeras informaciones sobre lo importante que era inocularse. De esta informa intentaba convencerlo, pero no lo logró.

"Mi padre le manda un correo cuando empieza a ver en los medios que esto se estaba haciendo latente y saliendo a flote y él no accedió a la vacuna, de hecho, allá ya no habían dosis. Pero él de todas maneras no lo iba a hacer", agregó Daniela.

Por último, ya se supo que los padres de Felipe se encuentran en Brasil para gestionar la repatriación de los restos.

Cabe mencionar que fue en enero cuando la OMS hizo un llamado a vacunarse de forma preventiva a todos quienes estuvieran interesados en viajar a Brasil. Ello pues se había registrado un brote en ese país que hizo que las autoridades de salud, en plan de alerta preventiva, hicieran la recomendación. aún así, la vacuna para ingresar a ese país no es obligatoria. Sí lo es para el ingreso a otros países, mayormente africanos.