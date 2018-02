El error clave del conductor chileno que arriesga 25 años de cárcel en Mendoza por accidente que dejó 19 fallecidos

Era 18 de febrero del año pasado cuando la prensa trasandina informaba sobre un grave accidente carretero ocurrido en la Curva del Yeso, kilómetro 1.223 de la Ruta 7, muy cerca del paso fronterizo de Los Horcones de Mendoza y que conecta a Argentina con Chile. Una máquina de la compañía Turbus se había volcado y con ello 19 personas terminaron fallecidas.

A días que se cumpla el primer aniversario de esa tragedia, el conductor del bus, el chileno Francisco Javier Sanhueza (38), enfrentó las dos primeras jornadas del juicio en el que se le imputa homicidio simple con dolo eventual más lesiones gravísimas. La parte querellante en esta causa está pidiendo 25 años de cárcel. ¿Por qué? Según ellos, el conductor cometió un error gravísimo: virar a exceso de velocidad en una curva en extremo peligrosa.

La tesis la confirmó el perito Juan Barquero, ingeniero electromecánico cuyo estudio fue dado a conocer este miércoles durante la primera audiencia del juicio. En su texto, el especialista declaró que Sanhueza habría girado a una velocidad de 99 km/h.

"El chofer no accionó los frenos en ningún momento. Mi opinión es que estuvo bien porque si frenaba, favorecía aún más el vuelco", indicó el perito.

Precaución

Para Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile, la subestimación del peligro es también un factor a considerar.

“Lo que se da muchas veces son conductas muy temerarias de parte de los conductores. A veces dicen ‘ir a Argentina es como ir a Valparaíso’, pero no lo es. Decirlo es una imprudencia. Las curvas que hay ahí son peligrosas”.

En ese sentido, Escobar indica que "la pérdida de control genera el problema de que es imposible volver a una trayectoria inicial. La curva la tienes que tomar a una muy baja velocidad, con mucho control sobre el bus. Depende de la vía y la ruta, pero una de montaña, esta no debiera exceder los 50 a 60 kmh”.

Situación judicial

Del total de las víctimas fatales, una sola era chilena, 17 eran argentinos y la última fue una turista peruana. A causa de la gravedad de los hechos, apenas se tomó detenido a Sanhueza quedó en prisión preventiva en el recinto Boulogne Sur Mer de Mendoza, en Argentina.

Durante la investigación, la Fiscalía argentina habría tomado contacto con Turbus para conocer más detalles sobre la experiencia de Sanhueza al volante, además de cuestiones técnicas de la máquina. Al ser consultados sobre estas materias, desde la compañía se limitaron a indicar a Publimetro que "se ha colaborado aportando todos los antecedentes que se la han requerido por parte del Tribunal para este proceso".

Y pese a que la pena a la que se expone el conductor van desde los 8 a los 25 años, para las víctimas esto no sería suficiente. Así a menos lo hizo notar Claudia Vila, de 40 años, quien a causa del accidente quedó en silla de ruedas. "Los 25 años de condena no son nada; a mí me quitaron la vida", le habría dicho al imputado, según consigna el medio trasandino Los Andes.

Se estima que el juicio podría extenderse hasta el próximo martes, aunque a causa de los testimonios, no se descarta la posibilidad de una prórroga.