Tiroteo en Florida: Nikolas Cruz anunció la masacre en Youtube y el FBI lo sabía

¿El tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida pudo ser prevenido? Así lo advierten diversos medios estadounidenses. Una cuenta de Youtube con el nombre de Nikolas Cruz, el autor de la masacre, anunció en setiembre del año pasado mediante un comentario en un video que quería ser "un tirador de escuelas profesional" ("I want to be a professional school scooter”, decía el mensaje). Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han confirmado aún que la cuenta perteneciera a Cruz.

El dueño del canal, Ben Bennight, alertó al FBI de este mensaje. “El comentario decía que se convertiría en pistolero profesional en escuelas, eso no podía ignorarlo”, contó Bennight al NY Daily News.

Youtube

"Llegaron a mi oficina a la mañana siguiente y me preguntaron si sabía algo sobre la persona", contó también Bennight a BuzzFeed News. Sin embargo, al no saber nada más los agentes se limitaron a tomar una copia de la captura de pantalla y, aparentemente, la investigación no avanzó más allá.

Benninght ha vuelto a ser contactado por las autoridades tras el tiroteo del miércoles pero solo compartió la misma información que ya había dado al FBI.

Este no es el único mensaje perturbador que Cruz habría publicado en Youtube. La misma cuenta con el nombre de Nikolas Cruz comentó en un video sobre la masacre de Texas de 1966. En ella, el estudiante Charles Whitman mató a 15 personas e hirió a 32 en el campus de la Universidad de Texas en Austin. Cruz comentó "voy a hacer lo que él hizo".

Youtube

"Voy a verlos caer como ovejas (…) Voy a matar a tantos como pueda", afirmó Cruz.

Las autoridades norteamericanas siguen investigando estas pistas.