“Voy a traer un arma para matarlos a todos”: la carta de niña de 11 años que atemorizó a todos un día después de la matanza de Florida

Estados Unidos está en shock tras la matanza en un colegio de Florida protagonizada por NIkolas Cruz que dejó a 17 alumnos y profesores fallecidos.

Los medios de ese país no han guardado silencio y a través de sus portadas han manifestado su abierto reproche a la capacidad de los ciudadanos de ese país de adquirir armamento casi sin restricciones.

Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook, Stoneman Douglas … is my school next, mommy? https://t.co/kgasj6bf37

An early look at Friday's front: pic.twitter.com/SUZ8YZIvuT

— New York Daily News (@NYDailyNews) February 16, 2018