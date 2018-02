Más detalles del Kino robado en Iquique: señora que gestionaría el pago a legítimo ganador dice que la asaltaron y que le robaron el boleto

Este viernes informamos en Publimetro el caso de Pablo Luti, un iquiqueño que hasta el 29 de enero pasado se creía muy afortunado: había ganado $423 millones y para cobrar su premio fue hasta el mismo local donde compró el boleto. Confiado, rellenó el formulario correspondiente que lo acredita como el legítimo ganador y, junto con ello, entregó el ticket que le cambiaría la vida a la señora que se lo vendió. El problema está en que justo pero justo, justo ese día desconocidos asaltaron a la mujer: le robaron la cartera con el boleto adentro. No lo sé, Rick…

Este sábado salieron a la luz nuevos antecedentes. La señora -cuya identidad se mantiene en reserva- indicó que en la cartera no sólo estaba el boleto ganador, sino que también había $8 millones correspondientes a la recaudación del día de los dos locales comerciales que administra ella.

Según una entrevista que concedió a La Estrella de Iquique, indicó que “el miércoles, a eso de las 23:00, salí desde el local y fui a a vendedora. Tras ello partí a mi asa en el sector sur de Iquique… Cuando me estaba estacionando, afuera de mi casa, un sujeto rompió el vidrio lateral de mi camioneta y me robó la cartera”.

“Llevaba más de $6 millones de la recaudación de dos locales, mi celular, tarjetas bancarias y el boleto ganador que había entregado horas antes el beneficiario”, agregó afligida la señora.

Tras ello, según su declaración, el delincuente abordó un auto que lo estaba esperando y partió. Ella intentó seguirlos pero no lo consiguió.

Puede perderlo todo

El premio que se ganó Luti, en estricto rigor, no es el Kino, sino que la categoría "El Chanchito Regalón" de ese sorteo. Parte del premio, como corresponde según las reglas de esa misma agencia de juegos, se iba a entregar al local que vendió el ticket. Por eso, era la señora quien se encargaría de gestionar todo.

Pero tras el supuesto asalto que acusa la señora, las cosas se complican para el legítimo ganador. Ello pues las reglas dicen que el premio se pagaría al portador del boleto. En ese sentido, si alguien aparece cobrando el premio, él puede alegar que el ticket es suyo y, si tiene las suficientes pruebas, puede elevar el caso para que sea el Ministerio Público quien decida a quién se entregarán los millones.

No obstante, si nadie cobra el premio en 60 días, sería él quien se quedaría con el monto. Pero como todo es tan raro en esta historia, Luti ya estaría conversando con un abogado que le estaría aconsejando cómo actuar ante los distintos escenarios que se den con el transcurso de los días.

Defensa

“Ese día fui de inmediato a la PDI y ahí estuvimos declinado hasta las 04:00 de la madrugada junto al dueño del boleto”, se defendió por su parte la señora.

La denuncia, tal como lo confirma la PDI, existe y, de hecho, la Fiscalía ya fue informada del caso. Ella, asimismo, quiere despejar las dudas e indicó que tras la declaración, detectives realizaron diferentes peritajes en su casa y a sus cercanos.

“Lo único que quiero aclarar es que acá no se perdió ni extravió el boleto. Al igual que el ganador, soy una víctima de un robo; me sustrajeron la recaudación de dos locales y sé que ese dinero ya no lo voy a recuperar”, sostuvo con pena.