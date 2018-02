Víctima de Karadima valora conversación con emisario del Papa que investigará acusaciones contra obispo Barros: "Lloró cuando le contaba cosas"

Se llama Juan Carlos Cruz y es una de las caras visibles de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima. Es él uno de los representantes de quienes acusan al obispo de Osorno, Juan Barros, de ser un encubridor del sacerdote. A causa de esto, mantuvo una conversación con Charles Scicluna, el emisario que el Papa dispuso para analizar el caso de la autoridad eclesiástica chilena y, tras el encuentro, valoró la acción.

"Fue una reunión larga, emocionalmente difícil, pero estoy muy contento de poder hablar con él", declaró Cruz tras reunirse con el arzobispo de Malta en una iglesia católica en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

"Por primera vez siento que nos están oyendo. También sentí que lloró conmigo cuando le contaba cosas", relató el acusador de Barros.

Sintió el respaldo

El historial de investigación del arzobispo Scicluna es raro. Pese a que llevó adelante la investigación contra Marcial Marciel, también pesan en su contra casos en los que ha justificado abusos sexuales a adolescente. En estas aristas ha indicado que muchas veces los curas cometían actos de "efebofilia" (atracción hacia jóvenes) y no "pedofilia". Por otra parte, cuando se trataba de causas contra niñas, llegó a declarar que algunos abusos se cometían "por la manera abiertamente provocativa con que muchas mujeres se comportan ante los sacerdotes".

Aún así, Cruz declaró que estaba conforme con la reunión. "Yo le estaba contando situaciones que he vivido yo y que han vivido otros, se les caían las lágrimas sinceramente, no era un acto, no estaba actuando, se notaba su compasión y compañía", sostuvo.

"Yo creo que es muy distinto cuando uno le cuenta las cosas personalmente a alguien, desde la experiencia de uno con la emoción e intensidad que le puede dar. Es muy distinto a cuando alguien oye una cosa de cara a cara", detalló.