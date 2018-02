Caso Guzmán: Grupo de ex presos políticos en Francia pide asilo para el ex frentista Ricardo Palma Salamanca

"Pensamos que la justicia chilena no da ninguna garantía de serenidad ni posibilidad incluso de resguardo físico de este compañero que ha llegado a Francia, por lo que debería otorgársele el asilo político".

Así se refirió Cristián Rodríguez el representante de ex presos políticos chilenos en Francia, sobre la petición de asilo del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado con cadena perpetua por el asesinato del ex senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

El grupo apoya una eventual concesión de asilo político de Palma en Francia luego de que este quedara en libertad provisional y con firma diaria a espera de su audiencia en marzo, señala radio Biobío.

"Eso es lo que nosotros vamos a acompañar con mucha fuerza y energía como lo hemos hecho durante muchos con todas las personas que sufrimos las persecuciones políticas de esos años de dictadura", agregó Rodríguez.

"Es una justicia muy serena y que toda persona tiene derecho a su libertad fundamental en términos que se cumplan tres condiciones, las que reúne Ricardo Palma. (Él) no representa ningún peligro público para los ciudadanos franceses, no planea escaparse del país y va a subordinar ni amenazar a testigos claves", añadió.