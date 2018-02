Alberto Fujimori será procesado por la muerte de seis campesinos en 1992

El indulto presidencial otorgado al ex presidente Alberto Fujimori no será impedimento para que este continue siendo procesado por el Caso Patvilca que investiga la matanza a manos del Grupo Colina en contra de seis campesinos en 1992. Así lo resolvió el Colegiado B de la Sala Penal Nacional a través de su cuenta de twitter asegurando que " en el caso #Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente #AlbertoFujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso".

Ante tal decisión, Fujimori será procesado como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, informaron medios de ese país.

La fiscalía solicitó una pena de 25 años para el ex mandatario y el pago de una reparación de 500 mil soles para cada uno de los herederos legales de las víctimas.

Caso Patvilica

El crimen por el cual será procesado Fujimori se remonta a enero del año 1992, fecha en la que era presidente del Perú. La masacre fue cometida a manos del destacamento Colina, grupo paramilitar que intentaba desarticular al Sendero Luminoso, como parte del "Plan Cipango" para realizar acciones contrasubersivas.

Los agente de Colina se desplazaron hasta los centros poblado de Pampa San José y Caraqueño, en Patvilica, Allí secuestraron a seis poblados para luego asesinarlos a sangre fría. La operación finalizó disfrazando los hechos de manera que se sospechara del Sendero Luminoso.

Tuvieron que pasar quince años para que la confesión de uno de los miembros del grupo Colina confirmará las sospechas que tenían los familiares de los campesinos asesinados.