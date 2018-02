Colombia: operador de basura pega un sticker en vez de recoger la basura

Los ciudadanos han denunciado que algunos sectores de la capital colombiana, Bogotá, se encuentran afectados por la acumulación de basura.

Por su parte, las empresas han hecho un llamado a los ciudadanos para que saquen los desechos en los horarios establecidos.

Tenga en cuenta que el código de Policía contempla multas para quienes no cumplan con la correcta disposición de residuos, es decir, sacar la basura en horarios y días no establecidos, que pueden llegar a acarrear una multa cercana a los $786.898.

Es en este contexto que el operador de basura Promoambienal Distrito, una de nuevas las empresas, ha optado como estrategia marcar las bolsas que no son sacadas a tiempo con un sticker.

"Está haciendo carrera la excusa 'es qué el camión no pasó' con las basuras en Bogotá. El operador @ promodistrito, su equipo de gestión social, está etiquetando las bolsas con este sticker para evidenciar a quienes sacan su basura a destiempo. Y se multará a los reincidentes", expresó en su cuenta de Twitter la fundación Azul Bogotá, fiel defensora del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

¿Cómo aseguran que la gente recibió la información del cambio de horario? Yo no he recibido nada en mi casa y he estado pendiente. Si tienen presupuesto y tiempo para pasar a poner stikers ¿por qué mejor no man recojen? ¿Saben que los stikers son residuos no reciclables?

— AM (@AnaMaAGo) February 19, 2018