“Por cochino le pasó”: defecó fuera de un edificio y se transformó en viral por asquerosa “venganza”

‪Dicen que el edificio de la Unione e Benevolenza (Pellegrini y Roca) en Rosario es vengativo jejeje míralo hasta el final… quien será el Rosarino “bosteado”? Jajajaja #SeViraliza #Cagada #TodoVuelve ‬

A post shared by Juan Junco (@yojuanjunco) on Feb 18, 2018 at 5:01pm PST