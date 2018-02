Donald Trump asegura que no acosaría a una mujer en público y con cámaras grabando

Una vez más el presidente Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica por sus característicos mensajes a través de Twitter, esta vez por asegurar que no acosaría a una mujer en público y con cámaras grabando.

Todo comenzó porque el periódico The Washington Post publicó una nota donde relata los testimonios de varias mujeres que acusan al presidente de acoso sexual. Entre ellas Rachel Crooks, quien acusó a Trump de besarla a la fuerza en 2006, cuando ella tenía 22 años y él 59 años.

“Una mujer que no conozco y que, por lo que recuerdo, nunca conocí en persona está en la PORTADA del noticias falsas ‘Washington Post’ diciendo que yo la besé (durante dos minutos) en el vestíbulo de la Torre Trump hace 12 años ¡Nunca sucedió!” señaló.

Sin embargo, la mayor polémica se generó cuando preguntó: ¿Quién haría esto en un espacio público con seguridad grabando en vivo”, lo que provocó las críticas al interpretarse que es correcta esta acción en privado.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018