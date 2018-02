"In your face, Trump": El gran héroe del tiroteo de Florida es venezolano

Se llama Anthony Borges, tiene 15 años y el pasado miércoles 14 de febrero salvó la vida de sus compañeros de clase durante el tiroteo de Florida. Nikolas Cruz, el autor de la matanza, intentó traspasar una puerta que el joven Borges se lanzó a bloquear con su cuerpo. La heroicidad le valió cinco disparos de los que ahora se recupera en el hospital.

Ninguno de los jóvenes se atrevió a acercarse a la puerta de la clase donde se escondían excepto Borges, que utilizó su cuerpo como barricada en la puerta mientras intentaba echar el cerrojo. Se puso así en el camino de las balas, que no tocaron a sus compañeros.

"Ninguno sabíamos qué hacer. Él tomó la iniciativa sólo para salvar a los demás", relató uno de sus compañeros Carlos Rodríguez, al programa Good Morning America. Aun después de recibir los tiros, Borges consiguió mantener la puerta cerrada utilizando su propio peso.

Su padre, Royer Borges, recuerda que el menor le llamó después de lo ocurrido: "Papá, me han disparado en la espalda y las piernas". Efectivamente, tenía heridas de bala en cada pierna, la parte alta del fémur destrozada y la espalda atravesada.

Este domingo, el jefe del Departamento de la Policía de Broward, Scott Israel, lo visitó en el en el hospital y publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se lo ve junto a Anthony.

The Sheriff was honored to visit Anthony Borges,15, in the hospital. Anthony was shot five times. Fortunately, he is recovering, but has a long road ahead with more surgeries needed. Please join us in praying for the swift recovery of Anthony and all others from #StonemanDouglas. pic.twitter.com/U0PVkEwpFZ

— Broward Sheriff (@browardsheriff) February 18, 2018