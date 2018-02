"¿Es el derecho de poseer esto más importante que la vida?": Pro armas corta su rifle AR-15 en protesta tras tiroteo en Florida

El tiroteo que el 14 de febrero dejó 17 víctimas fatales en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, no dejó a nadie indiferente. Es más, un aficionado a las armas que inclusive tiene un tatuaje de la segunda enmienda, destruyó su rifle de asalto para que la masacre no se vuelva a repetir.

El hombre, identificado como Scott-Dani Pappalardo, decidió asegurarse "de que esta arma nunca pueda quitar la vida a alguien. El cañón de este arma nunca será apuntado a alguien".

"¿Es el derecho de poseer esta arma más importante que la vida de alguien? Mira las fotos de esas víctimas. ¿Es eso más importante?", señala el hombre en el video.

Tras esto Pappalardo, quien aseguró jamás haber matado a nada con sus armas, decide no ser un espectador más y cortó su AR-15, arma protagonista de varios tiroteos en EEUU como el último en Florida y el de Las Vegas, en tres partes con una sierra mecánica proclamando "ahora, hay uno menos"

"Espero y rezo para que no tome el cañón de una de esas armas apuntando a la cabeza de tu niño para cambiar tu mente", concluye.

El video, publicado tres días después del tiroteo, rápidamente se hizo viral, alcanzando los 17 millones de reproducciones, más de 280 mil reacciones y fue casi 330 mil veces compartido.

"He tenido este tatuaje durante más de 30 años y hace mucho podrías leer que dice 'el derecho a mantener y portar armas'. Sigo creyendo en esto, pero también creo que tiene que haber leyes de armas mucho más duras", indicó en otro post en la red social.



En este mismo contexto explica a los pro armas que "no nos vamos a llevar tus derechos, pero no hay manera de que nadie me diga que las cosas no necesitan cambiar. Puedes discutir todo lo que quieras que los criminales no viven con las leyes de armas. Bueno, hasta que el tiroteo de Florida no era un criminal. Hasta que el tiroteo de Las Vegas no era un criminal. Ese argumento no tiene validez".

No obstante, el estadounidense aboga sólo por la restricción de este tipo de armas, no a una prohibición general ya que puntualizó que "con mucho gusto dispararé con un calibre 22 en lugar de un AR-15 para salvar la vida de un niño".