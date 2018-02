Flamantes subsecretarios de Piñera: los dos nombramientos más polémicos de la segunda línea

A través de una transmisión en directo por las redes sociales el presidente electo, Sebastián Piñera, anunció el nombre de los 35 subsecretarios que lo acompañarán en su Gobierno, que comienza el próximo domingo 11 de marzo. De todas las flamantes autoridades, hay dos que destacan por lo polémicos que han resultado tanto a la hora de dar declaraciones, como al expresarse en Twitter: se trata de Alejandra Bravo (PRI) y Pablo Terrazas, que asumirán en las subsecretarías de Bienes Nacionales y Minería respectivamente. Estos son sus perfiles.

Alejandra Bravo

Actual presidenta del Partido Regionalista Independiente (PRI), ha tenido experiencia realizando vocerías en Chile Vamos donde no le fue muy bien. Uno de los hitos más polémicos llegó en febrero de 2016 cuando el caso Caval llevaba un año de revelarse. Fue el 1 de febrero en que Michelle Bachelet se refirió en cadena nacional a la formalización de su nuera, Natalia Compagnon, bajo la investigación del caso Penta. En esa oportunidad, a la Mandataria se le quebró la voz al hablar de su hijo, Sebastián Dávalos y de su esposa. Esta situación no pasó inadvertida para Bravo quien, en calidad de vocera del bloque opositor salió a encarar a la Jefa de Estado.

"Presidenta, no llore tanto y pídale a su hijo que devuelva la plata", dijo la futura subsecretaria de Bienes Nacionales. De hecho, fue más allá y agregó con un tono desafiante que "no basta solo con un llanto, eso no va a conmover a la opinión pública".

Esto desató las críticas de su mismo sector y varios rostros políticos tanto de la UDI como de Renovación Nacional salieron a desmarcarse de los dichos de Bravo, por la violenta manera en que se expresó Bravo.

"Pdta. deje de llorar y que su hijo devuelva el dinero" Alejandra Bravo por caso Caval — Javi Martínez León (@javimartinezl) February 1, 2016

Pero no es el único episodio. Uno más reciente fue cuando criticó a los movimientos homosexuales en Chile. Además de hacer una definición particular de esa condición se cuestionó "por qué nosotros tenemos que ceder en entregarles todo, por qué tendría que convertirse la sociedad en homosexual y dejar de ser heterosexual, si nosotros ganamos el espacio" en entrevista con El Dínamo.

A causa de esto, fue el mismo Pablo Terrazas quien salió a desmarcarse de sus palabras. "Las declaraciones las emitió a título personal", dijo en su momento el secretario general de la UDI. Agrego que "no son dichos que representan al conglomerado de centro derecha que es Chile Vamos".

Pablo Terrazas

Pese a lo anterior, el futuro subsecretario de Minería también ha tenido episodios que han generado polémica. No obstante, su caso se da mayormente en las redes sociales, donde ha tuiteado en varias ocasiones su particular visión sobre temas valóricos o relacionados con la delincuencia.

Uno de los que más críticas les valió fue el del 19 de julio cuando se aprobó el aborto en tres causales en Chile. "Luego de éste primer paso, no me cabe la menor duda que después pedirán aborto libre. ¡Trabajaremos para que no ocurra!", escribió en la red social. Las respuestas no se hicieron esperar. "Mejor dejemos el aborto clandestino a las mujeres pobres y las 'apendicitis' en la Clínica Las Condes a las cuicas" o "se obsesionan con el feto hasta que nace! A partir de ahí luchan por no consagrarle ningún derecho", fue algunas de las réplicas que recibió.

Pero el comentario polémico más reciente, no obstante, tiene que ver con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), organismo al que acusó de contar con gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Fpmr) y también del MIR.

"Las redes de los grupos radicales de la izquierda no pueden seguir utilizando al Estado para imponer ilegalmente su ideología. Pediremos por ley de transparencia las contrataciones que la Nueva Mayoría ha hecho en la ANI. ¿Cuántos del Fpmr o del Mir habrán?", escribió el actual secretario general de la UDI.

Entre los respaldos recibidos a su comentario se encontraban respuestas del tipo "montones pues, protegen el terrorismo y la señora Michelle Bachelet es una terrorista reconocida" o "muchos pues mi amigo si los que gobiernan nuestro país".

Las críticas, no obstante, eran del estilo "chico 'populars' anda a decirle a tus amigos Matte que devuelvan las tierras mejor. De ahí nacen todos estos problemas" o bien "por favor, pónganle freno a esta gente".

Las redes de los grupos radicales de la izquierda no pueden seguir utilizando al Estado para imponer ilegalmente su ideología. Pediremos por ley de transparencia las contrataciones que la NM ha hecho en la ANI. Cuántos del FPMR o del MIR habrán? https://t.co/Yn3mOPf8zZ — Pablo Terrazas 🇨🇱 (@PabloterrazasL) January 14, 2018