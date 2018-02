Tren con destino al rescate originario: Metro instala pantallas para educar sobre nombres con raíces aborígenes de sus estaciones

Justo en el Día Internacional de la Lengua Materna, el Metro de Santiago quiso decir "may may, pu lagmien, may may pu peñi" a los representantes del pueblo mapuche, aymara, rapa nui y a los descendientes de la cultura kawésqar con una iniciativa que busca rescatar las lenguas aborígenes vigentes en Chile: instaló una serie de pantallas con infografías que explican la raíz de los nombres de varias estaciones que son derivados de idiomas originarios.

Esta exposición, que tiene el nombre de “Toponimias de Metro”, busca poner a disposición de los pasajeros información que explica que el significado del nombre de ocho estaciones que cuentan con raíz indígena: Tobalaba, Manquehue, Biobío, Ñuñoa, Pudahuel, Ñuble, Quilín y Macul.

Asimismo, fueron varios los conductores que esta mañana saludaron a los pasajeros en mapudungún, aymara y rapa nui.

Iniciativa fue valorada

"Son seis las lenguas presentes en nuestro país, las que se configuran como un vehículo de transmisión de saberes y de diversidad cultural irremplazable, y fortalecer su uso es base fundamental de la riqueza y diversidad cultural del país, por lo que la Política Nacional de la Lectura y el Libro prioriza –entre sus medidas– la creación, traducción, difusión y revitalización de dichas lenguas”, dijo la ministra (S) de Cultura, Ana Tironi Barrios al participar de la inauguración de la exposición en la estación Ñuñoa de la Línea 6 del Metro.

Por su parte, la coordinadora de la Secretaría de Educacional Intercultural Indígena del Mineduc, Paula Pilquinao, indicó que la iniciativa sirve “para que todos podamos tomar conciencia que la toponimia nos revela la presencia viva de los pueblos que ocuparon estos territorios, que nos dan la posibilidad de una construcción conjunta de sociedad, basada en el reconocimiento y la valoración de todos y todas”.

“Para Metro es muy importante ser un medio de transporte inclusivo, que integre a la ciudadanía, a las distintas comunidades y actores de la sociedad", sostuvo Fernando Rivas, Subgerente de Relaciones con la Comunidad y Medio Ambiente de Metro de Santiago.

Otros planes

Pero no fue lo único que hizo Metro pues, de forma adicional, comenzó una campaña de difusión en redes sociales de toponimias de otras cuatro localidades del país: Pica, Parinacota, Vilcún y Hanga Roa. Esta acción fue coordinada a través de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes además del Ministerio de Educación, entre otros organismos.

Finalmente, se hizo un llamado a estar atentos a la jornada de este miércoles del Festival de la Canción de Viña del Mar, pues sus conductores Carolina de Moras y Rafael Araneda tienen programado interactuar en diferentes momentos de la transmisión haciendo uso de algunas de las lenguas indígenas, una importante plataforma que llevará este mensaje a toda la región de Latinoamérica.