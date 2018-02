Uber defiende controversial cobro en tarjetas de crédito y que se realiza antes de iniciar el viaje

"Si cancelas un viaje al cual no se le ha asignado conductor, igual te cobra por el servicio", tuiteó Felipe Salfate Vega a la empresa Uber Chile. Y otro usuario, identificado G. Olmos Pereira les cuenta que "anoche solicité un móvil y mientras estaba realizando la solicitud, me llegó el aviso de cobro, sin siquiera saber quien era el conductor como para evaluarlo. Ayuda". En estos casos, lo más probable es que el correo recibido se haya tratado de una "preaprobación".

Así al menos lo está justificando la empresa, que a través de un comunicado indicó que esta práctica "corresponde a un protocolo de seguridad de dichas instituciones, y no constituyen un cobro anticipado".

Desde Uber Chile aclararon además que "todos los cobros de los viajes pagados mediante tarjeta de crédito se efectúan sólo al finalizar cada trayecto efectivamente realizado, y no al solicitar un viaje".

Es más, el gerente de Comunicaciones Coporativas de Uber indicó que "este es un mecanismo muy similar al que utilizan algunas cadenas de hoteles al momento de gestionar reservas, donde el cargo no se realiza hasta que se presta el servicio”.

Aún así el cobro no está exento de polémicas y son varios usuarios que indican que la supuesta "preaprobación" tarda en anularse o bien, que los bancos toman días en en anular esa gestión.

"Aparece en los montos no facturados (al igual que todos los otros cargos durante el mes) hasta la fecha de facturación. Me debería desaparecer el cargo o aparecer un abono", comenta Joaquín Cubillos.

"Se me carga la tarifa completa antes de partir!! Me ha pasado muuuchas veces", critica Claudia Tapia. Por lo mismo, la polémica sobre esta preaprobación en Uber, al menos en Twitter, ya está instalada.

