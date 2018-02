Descuentos de 60% y pasajes a $12 mil: aerolíneas arremeten con ofertones por el fin del verano

Con la publicidad de uniformes escolares, venta del Soap y renovación del Permiso de Circulación se nota que el verano está llegando a su fin. Pero hay una industria que no quiere descansar: las aerolíneas comenzaron a lanzar sus ofertones para viajar en marzo, cuando inicia la temporada baja.

"LATAM lanzó la Megapromo, una promoción para comprar pasajes ida y vuelta a más de 90 destinos nacionales e internacionales con descuentos de hasta un 61% para volar entre marzo y junio de 2018", dice la aerolínea en un comunicado respecto a los ofertones que estarán disponibles hasta este viernes.

Dentro de Chile, serán 11 destinos con precios desde 4.500 + tasas por tramo para volar a Punta Arenas, Temuco, La Serena, Calama (San Pedro de Atacama), Antofagasta y Concepción, entre otros. En sus ofertones hacia el extranjero, Latam destaca, por US$ 748 ida y vuelta precio final, se podrá recorrer Nueva York, explorar México desde US$ 649 ida y vuelta precio final y llegar a Sydney por US$ 976 ida y vuelta precio final.

La aerolínea Sky Airlines también se apuntó a los ofertones de tres días y sus precios varían según la zona con tasa incluida: al norte el tramo tiene un valor desde $11.977, hacia el sur va desde los $13.477 y las rutas internacionales corren desde los $19.008.

En tanto, desde JetSmart ofrecen pasajes a Concepción y Temuco a tan sólo $12.487, a La Serena por $11.487 y a Calama y Antofagasta por $15.487 (incluyendo tasas de embarque). Cabe recordar que estos precios corren sólo por ida o vuelta.