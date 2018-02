El 64% de los venezolanos perdió 11 kilos por falta de alimentos

En el país con las mayores reservas de petróleo del mundo prácticamente no hay un venezolano que no sea pobre. Es más, en promedio los venezolanos perdieron 11 kilos de peso en el último año.

Así lo revela la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), realizada sobre un muestreo de 6.168 hogares de todo el país, en la que se revela que el 64 % de los encuestados informa haber perdido un promedio de 11 kilos en el último año por no poder acceder a los alimentos.

La Encovi se realizó con información obtenida entre julio y septiembre, por lo que los investigadores han dejado claro que estos resultados no reflejan el efecto sobre los venezolanos que ha tenido el fenómeno de la hiperinflación que empezó en octubre y que ha agravado aún más la crisis económica en Venezuela.

La Universidad Simón Bolívar (USB), la Central de Venezuela (UCV) y la Católica Andrés Bello (UCAB) iniciaron este proyecto ante la falta de datos oficiales "que permitan conocer la realidad social del país". El informe se centra en siete ejes: pobreza, alimentación, salud, educación, seguridad personal, emigración y trabajo.

La médico Marianella Herrera, de la UCV con posgrado en Nutrición Clínica en la USB, informó que el 64% de los encuestados reporta haber perdido un promedio de 11 kilos en el último año por no poder acceder a los alimentos. Herrera explicó que el 61% de los consultados dijo que se había "acostado con hambre" porque no contaba con suficientes alimentos y el 90% dice que su ingreso "no es suficiente" para comprar los alimentos necesarios.

Aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, y las comidas que consumen son de mala calidad, aparte se señala que 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria.