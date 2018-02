Aerolíneas y agencias se alistan para la temporada baja

De a poco se va notando que el verano llega a su fin. La publicidad de los gastos que aparecen en marzo y más tráfico en las calles capitalinas revelan el retorno de los turistas a sus rutinas. Sin embargo, no por eso la industria le pondrá frenos al turismo.

Aerolíneas y agencias ya están anunciando sus ofertas para quienes viajen a partir de marzo, período mejor conocido como temporada baja. “Vemos que ya es una tendencia que muchos pasajeros deciden planificar sus vacaciones a partir de marzo para acceder a paquetes y pasajes con mayores descuentos”, dice David Arcos, director comercial de Latam Chile.

Los destinos internacionales que llevan la delantera, a partir del tercer mes del año, son Miami, Río de Janeiro, el Caribe y Lima. Dentro de Chile destacan Iquique, San Pedro de Atacama y Puerto Montt.

No obstante, “hemos notado un aumento muy importante en ventas de pasajes a destinos exóticos, como Tokio y otros de Asia, que antes no eran tan demandados”, señala Dirk Zandee, country manager de Despegar Chile.

Viajar entre marzo y junio (la primera parte de la temporada baja) puede significar un importante ahorro de hasta 50%. Tanto las aerolíneas, como las agencias de viaje coinciden en que el precio final dependerá del destino elegido, la fecha de viaje y la anticipación de la compra.

“En verano, por ejemplo, un paquete a Cancún puede llegar a costar US$ 2 mil por persona, dependiendo de la anticipación, mientras en temporada baja puedes encontrarlo por cerca de US$ 1.300”, comenta Paulina Berrío-Ochoa, subgerente de Marketing de Viajes Falabella.

Quiénes aprovechan la temporada baja

Parejas sin hijos, amigos o simplemente, solo. En general, ése es el perfil de los pasajeros que más disfrutan de viajar a partir de marzo.

De todas formas, cabe recordar que este año los feriados generarán ocho fines de semana largos (incluido el de Año Nuevo, que ya pasó), por lo que “la oportunidad está en aprovechar los feriados que vienen este 2018, ya sea para pequeñas escapadas dentro del país, o para viajes más extensos dentro del continente”, dice Paula Hernández, product marketing manager de Cocha.

En esta temporada comienzan a activarse los pasajeros “étnicos, aquellos que viajan a regiones de manera pareja y continua durante el año a visitar a sus familiares”, como universitarios, detalla Carmen Gloria Serrat, directora comercial de Sky Airlines.

Nueva tendencia

Las aerolíneas y agencias consultadas coinciden en que realizar varios, pero cortos, viajes o escapadas, durante el año es la nueva tendencia que se ha generado durante el último tiempo en Chile. Esto, gracias a los nuevos modelos de bajo costo y a estrategias promocionales más agresivas.

“Hace unos años nuestros clientes esperaban todo el año para disfrutar de sus ansiadas vacaciones en pareja o familia durante el verano, pero esto ya no es así. Hoy en día, la estacionalidad de inicio de viaje es más ‘plana’”, dice Zandee.

Desde Latam señalan que en 2017 la demanda de pasajeros para viajar en temporada baja a destinos dentro de Chile aumentó más de 15%.

De acuerdo con Serrat, de Sky airlines, “las personas no sólo están viajando más, sino que también se han sumado nuevos pasajeros, los que nunca antes habían volado en avión”.

Hernández, de Cocha, acota que “las low cost vienen a ser una buena alternativa para quienes viajan, principalmente, dentro del país, independiente de la temporalidad”.