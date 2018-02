Álex Smith realizó peritajes en el último "robo del siglo" y el atentado al presidente de Codelco, entre otras causas

El ingeniero forestal Álex Smith Leay, ex asesor de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UOIE) de Carabineros de Temuco, participó en pesquisas por el atentado al presidente de Codelco, Óscar Landerretche, y también por el último “robo del siglo”, la quema de iglesias en el sur y la internación de armas desde Argentina.

Smith está formalizado por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en la llamada “Operación Huracán 2”. Se le imputa presunta manipulación de evidencia en la indagatoria del atentado incendiario a 29 camiones de la empresa Sotraser. El creador de los polémicos softwares “Antorcha” y “Tubicacion” entregó un relato a La Tercera sobre su participación en las otras indagatorias.

Acerca del atentado contra el presidente de Codelco, perpetrado el 13 de enero de 2017, cuando recibió un paquete que contenía un artefacto explosivo, Smith dijo que “yo partí en el caso Landerretche con un simple seguimiento de personas que habían posteado estas publicaciones”, esto último en referencia a mensajes de un grupo “ecoterrorista”.

“Técnicamente, de dónde salió esa publicación y los meta datos que contenían las fotos de la confirmación y adjudicación del atentado. Hubo seguimiento en las redes sociales, fuimos averiguando nombres, correos, y nació la necesidad de ver lo que conversaban las personas”, añadió.

Sobre de quién fue la idea de que se sumara a la investigación del atentado, Smith manifestó que “esto no fue idea mía, lo solicitaron los mandos. El mando directo mío era el capitán (Leonardo) Osses (de la UIOE). Él me llevó, le gustó la pega que estaba haciendo, porque realizaba investigaciones relativamente rápidas. Y eran simples, buscar quién publicó, dónde fue”.

Agregó que “al sábado siguiente del atentado me mandaron a Santiago, a monitorear una página donde había publicado ‘Horda Salvaje el Bosque’, y llegamos a una adjudicación IP, la ubicación donde fue publicado”.

Incluso, indicó que se habría logrado detectar un sospechoso del ataque a Landerretche: “Después llegamos a un nombre, de una persona, principalmente sospechosa, que está en la carpeta y es un civil”.

La Tercera consultó a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que lleva la investigación, pero declinó referirse al tema.

En cuanto a la quema de iglesias en La Araucanía, señaló que siguió “con múltiples ataques que hubo en marzo, unas quemas de iglesias. A mí me tocaba monitorear a todas estas organizaciones (Weichan Auka Mapu, órgano de resistencia de Malleco), a través de Werken.cl y otras páginas donde subían publicaciones y fotos”.

Sobre la labor que cumplía para la Unidad de Inteligencia de Carabineros, señaló que “mi función era ver si la foto era real, desde qué cámara fue sacada, si había un metadato o de un teléfono. Quién era el que la subió, a qué hora la subió, todo dato importante para una investigación. En un momento se me solicitó si podría intervenir, primero ver los correos de las personas. Empezamos a hacer técnicas de phishing, usamos una plataforma muy conocida. Le enviábamos una imagen a través de un link, para que la persona lo abriera, para ver las claves de Facebook, Hotmail, Gmail, Instagram, con cebos informáticos; no todos caían”.

“En estos cebos caían chilenos y mapuches, a los que nos pedían que investigáramos, mi capitán me decía a mí, yo no sé quién le decía a él, porque -es bien militar la cosa- él manifestaba ‘hay que enviarle a esta persona’. Ellos obtenían las claves y revisaban qué material teníamos. Pero esa no era mi función, solamente lo mío era que el usuario cayera en esta trampa y llegamos a la necesidad de crear una plataforma para ver las conversaciones de WhatsApp a los que nos pedían intervenir”, afirmó.

Acerca de la supuesta internación de armamento desde Argentina, investigada desde 2012 por el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, Smith dijo que realizó labores de inteligencia relacionadas con el seguimiento al ex mirista Jorge Salazar Oporto, que es buscado en Argentina como presunto autor del crimen de un policía.

“En la Operación Andes I (octubre del año pasado) había información de que se traerían armas desde Argentina, por informantes de fuente abierta que trabajan con inteligencia y se llegó a algunos nombres. Se empezó a investigar, también con cebos, y se aplicó ‘Antorcha’. Algunos no pudimos interceptarlos, otros sí, de la zona sur, Osorno y de Argentina, Bariloche. Eran armas donde hablaban de milímetros (calibre del arma). Yo no entendía mucho y a mí no me mostraban, mi función era pincharlos”, señaló.

“En la Operación Andes II (diciembre de 2017 ) se supo que otra vez iban a traer armas, hablaban de seis u ocho pistolas, traerlas a Chile por pasos ilegales, y querían detenerlos in fraganti. Desconozco las técnicas que se utilizaron. (En el caso) donde se estaba investigando a Jorge Salazar Oporto, eran tres los teléfonos pinchados, los chilenos estaban con orden judicial de un magistrado que dio una orden de 90 días hacia adelante y hacia atrás para intervenir cualquier tipo de almacenamiento informático , telefónico, todo en el marco de la Ley de Inteligencia”, aseguró.

Y en cuanto al último “robo del siglo”, cometido el 18 de septiembre pasado en empresa de transporte de valores en la comuna de Independencia, donde asaltantes robaron 15.800 millones, Smith expresó que “ahí (la técnica utilizada) fue posicionamiento de equipos telefónicos en el sitio del suceso. Determinar qué números de teléfonos o SIM card en ese lugar (a través de tubicación.cl) había en septiembre”.

Gracias a ese análisis, según su versión, “se ubicaron ocho números telefónicos, se buscaron fuentes abiertas, si tenían Facebook, redes sociales, con la finalidad de buscar más datos de ellos. Se consultaba a las compañías de quiénes eran los números, el tráfico de las antenas; siempre hacíamos lo mismo. Entregar el máximo de materia prima a Carabineros”.

“No sé qué hicieron, hasta ahí llegábamos nosotros nomás, tengo entendido que detuvieron a algunas personas”, concluyó acerca de este caso que registra sólo tres personas detenidas, las que no tendrían vinculación con el millonario atraco ocurrido en calle Independencia.

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indicaron a La Tercera que en la investigación no hay ningún antecedente vinculado a Smith ni tampoco a las aplicaciones o sistemas que dice haber desarrollado.