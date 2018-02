Autoridades peruanas mantienen a aerolínea LAW "bajo la lupa"

Con extremo celo y atención, las autoridades que defienden los derechos del consumidor en Perú, mantienen una supervisión sobre las denuncias formuladas contra la aerolínea chilena LAW, tras los retrasos crónicos experimentados en los tiempos recientes.

José Carlos Vela, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor Lima Norte del Indecopi, confirmó "que a la fecha no se ha impuesto aun sanciones a dicha empresa por los hechos investigados; sin embargo, de determinarse su responsabilidad, la multa podría llegar a 1.867.500 nuevos soles, unos 574.762 dólares".

AGENCIA UNO

Indicó Vela, que "conforme a las competencias del organismo, y atendiendo los problemas de incumplimiento de itinerario (demora, reprogramación y cancelación de vuelos) suscitados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, desde el 11 del presente mes, hemos iniciado de oficio un procedimiento administrativo sancionador en contra de la empresa LAM Sucursal Perú (LAW)".

Una nube de reclamos

"Al respecto, cumplimos con informar que, en el período de enero 2017 a la fecha, hemos recibido 169 reclamos contra dicha empresa aerolínea por motivos de cancelación de vuelos, retrasos injustificados y demora en la entrega de equipajes. Estos casos han sido atendidos a través de mediación, en la búsqueda de una solución inmediata y voluntaria", reiteró el funcionario.

En torno al "agravamiento" de la situación operativa de la aerolínea, Vela indicó que, desde el 11 de febrero "se ha presentado el incumplimiento de itinerario de diversos vuelos. Si bien el malestar de los pasajeros no necesariamente ha sido canalizado por denuncias de parte, nuestra intervención como autoridad se realizó de oficio, es decir, por propia iniciativa, con el objetivo de evitar que dicha conducta continúe afectando a más consumidores; ya que los retrasos y cancelaciones han venido ocasionando un efecto de arrastre para los siguientes vuelos, impactando directamente en el itinerario programado por los consumidores nacionales y extranjeros".

Publimetro quiso consultar a la aerolínea sobre el particular, pero hasta el momento del cierre de esta edición, no habíamos recibido respuesta de su departamento de comunicaciones.