Tiroteo en Florida: oficial de reserva armado no se enfrentó al asesino para detener el ataque

El agente armado que trabajaba en la escuela de Florida donde un ex estudiante mató a 17 personas nunca ingresó a las instalaciones para enfrentarlo y ha sido puesto bajo investigación, anunciaron el jueves las autoridades.

Se trataba del alguacil Scot Peterson (54), quien trabajaba como oficial de reserva en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas desde 2009.

El agente escolar en la secundaria se colocó en una posición con vista a la entrada oeste del edificio que estaba siendo atacado pero “nunca ingresó”, dijo Scott Israel, jefe policial del condado Broward, en una conferencia de prensa. La balacera duró unos seis minutos.

Peterson renunció luego de ser suspendido sin sueldo y colocado bajo investigación, señaló Israel. Cuando se le preguntó al jefe policial qué debió haber hecho el guardia, respondió que tenía que haber “entrado, enfrentado al asesino, matado al asesino”.

Ante el actual del agente armado, el jefe policial dijo estar “devastado, con el estómago revuelto. No hay palabras. O sea, estas familias perdieron a sus hijos… He ido a los funerales… He acudido a las vigilias. Simplemente… no hay palabras”.

¿Más armas?

El sospechoso Nikolas Cruz, de 19 años, está encarcelado por 17 cargos de homicidio y ha reconocido que él efectuó el ataque. Era propietario de varias armas.

Los abogados defensores, los registros estatales y personas que lo conocen indican que desde hace años había mostrado problemas de comportamiento.

La balacera en el Día de San Valentín en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, efectuada por un joven que traía un fusil de asalto estilo AR-15, ha reanimado el debate nacional en torno a las leyes que regulan las armas y la seguridad en las escuelas, lo cual incluye propuestas del presidente Donald Trump y de otras personas para designar a más personas, entre ellas profesores entrenados, para que porten armas dentro de los planteles.