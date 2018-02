Reportero improvisado: Un niño sirio de 15 años muestra el horror de Guta, en Siria

"Un infierno en la tierra", así describen varios analistas la situación en Guta, Siria

Los bombardeos del régimen sirio mataron en siete días a 500 civiles, entre ellos 121 niños, en Guta Oriental, un enclave rebelde cerca de Damasco, informó este sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

En medio de la barbarie, Muhammad Najem, un joven sirio de 15 años, dispara su celular desde la herida más sangrienta que se ha abierto en Siria desde que se inició la guerra hace siete años en Siria.

Muhammad Najem se ha convertido en un reportero de guerra que tiene muy clara su misión: llamar la atención del mundo sobre lo que está ocurriendo en su país, en especial con los más jóvenes, pequeños que no han vivido en una Siria en paz y, si lo han hecho, apenas lo recuerdan. "Los niños de Guta mueren cada día por los bombardeos de Assad y de Rusia", ha denunciado Najem en uno de sus videos publicados en Twitter y Youtube, donde también ha recordado, acompañado por otros menores, que los niños llevan siete años sufriendo esta situación.

Echar un vistazo a las publicaciones de los últimos meses en la cuenta de Twitter de Najem es como asomarse directamente al horror, que, según el joven reportero, el mundo se ha acostumbrado. "Sabemos que te aburres de nuestras imágenes de sangre. Sabemos que has visto videos de cómo nos matan. Pero seguiremos apelando a ti", dice en un tuit que mantiene fijado en la cabecera de su cuenta de la red social.

We know that you got bored from our blood pictures

But We will continue appealing to you

Bashar Al-assad, potin and khaminei killed our childhood

Save us before it is too late

What is the world, which can send machines to the martian and can't do anything to stop killing people pic.twitter.com/QtVVWidkzx

— muhammad najem (@muhammadnajem20) January 15, 2018