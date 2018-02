Contaminación en las playas: Más de seis toneladas de basura fueron retiradas durante este verano

Ir a la playa en verano puede ser muy entretenido, pero son muchos los que no se preocupan de retirar su basura a la hora de irse. Tanto así que para 2050 se estima que en el año 2050 en los océanos habrá más plástico que peces, ya que año a año aproximadamente ocho millones de toneladas de este material llega a los mares del mundo.

Para combatir este problema, el programa de Voluntarios por el Océano de la Fundación Parley of the Oceans realizó durante enero y febrero una campaña de limpieza en las principales playas del país, la que terminó ayer en Juan Fernández y Chiloé y cuyas cifras finales son preocupantes: en total, se retiraron casi seis toneladas y media de plástico basura.

El coordinador en Chile de la Fundación Parley of the Oceans, Rodrigo Farias, explica a Publimetro que en total "participaron mas de 500 voluntarios en 19 limpiezas. Hay tanta basura en nuestras playas que hay que comenzar el trabajo ahora de interceptar el plástico antes que llegue a nuestro océano. Nos gustaría recoger mucha mas basura, pero creo que lo que mas me gustaría es que llegar a recoger una basura de la playa sea algo inédito".

Respecto a cuál sería la principal razón de por qué las playas en el país tienen tanta basura, Farias argumenta que se debe principalmente "a la falta de conexión que tenemos con la naturaleza y como ésta se ha ido perdiendo con el paso de la tecnología y la inmediatez". "Entonces hace que la gente deje de disfrutar y cuidar de los lugares que ama. Las playas cada año sienten el poco cariño que le tenemos a nuestro planeta y aún hay gente que trata al mar como un basurero", agrega el representante en Chile de la ONG internacional.

Los balnearios que más basura tenían eran Arica (1.889 kilos), La Serena (1.312 kilos) y Maitencillo (798 kilos).