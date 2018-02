Especialistas advierten sobre Messenger Kids, peligrosa aplicación para niños

La cuestionada plataforma depende de Facebook, se llama Messenger Kids, y es todo lo que su nombre promete: una aplicación para que niños de 6 a 12 años puedan conectarse a través de mensajería y video llamadas.

La aplicación lleva más de dos meses disponible para IOS y la semana pasada fue lanzada para dispositivos con sistema Android, ahí fue cuando las críticas explotaron.

Edad peligrosa

A pesar de que su descripción en la AppStore asegura que "los niños sólo pueden contactarse con contactos aprobados por los padres para crear un entorno más controlado" a los especialistas les preocupa la situación principalmente por la edad del público al que está dirigido.

Cuando se encuentran en esa edad, los niños se están construyendo a si mismos, dice a Publimetro Gustavo Estrada, psicólogo clínico de la universidad Católica Andrés Bello. "El no cumplimiento de las expectativas que generan las redes sociales a esta edad generan un trastorno depresivo. La aplicación es un arma de doble filo" asegura el especialista.

"El tema de las redes sociales, como Facebook e Instagram tienen como inconveniente que crea una falsa realidad. La gente publica sus mejores fotos, sus mejores experiencias y así crean una falsa expectativa de la vida que no es alcanzable en la realidad", dice Estrada.

Varinia Signorelli, magíster en psicología clínica y directora de la plataforma Supermadre, explica que este es justo el espacio de tiempo en que los niños no deberían acercarse a las redes sociales.

"Usar Messenger acertadamente requiere habilidades que permitan hacerlo adecuadamente, creemos que en la adultos es menos probable errar y usarlo mejor, aunque no siempre es así. Sin embargo las consecuencias de ser mal entendido o frustrase por un tema en particular que no supe expresar es mayor y más fuerte en lo que provoca a un niño, que está construyendo su autoestima", dice la especialista.

Seguridad infantil

Según el informe del uso de internet en niños chilenos hecho en 2017 por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el 92% de los niños accede a Internet desde un smartphone, independiente de su clase socioeconómica.

Según este estudio, un 39% nunca ha hablado con sus padres sobre qué hacer en situaciones peligrosas. A pesar de que Messenger Kids asegura que este se maneja por control parental, los especialistas difieren en su efectividad.

"Se supone que este Messenger permite supervisar padres a hijos. Sin embargo muchas veces no sabemos usarlas y no sabemos el riesgo que se corre. Hay poca información y mala educación al respecto", explica Signorelli.

No es recomendable

El psicólogo Gustavo estrada además asegura que "un papá que le entrega un dispositivo tecnológico a un niño que tiene seis años no está capacitado para monitorearlo. Muchas veces se transforma en una herramienta para satisfacer la necesidad de cercanía, pero no es una conexión real".

"Mi opinión es categórica, no es recomendable porque además quienes buscan irrumpir en la vida de ellos niños y dañarlos van a perfeccionar su técnica. Debemos proteger a nuestros niños y evitar que se expongan innecesariamente", sentencia la directora de Supermadre.

Vulnerabilidad

En cuanto a seguridad cibernética, Vinka Arias, ingeniera en informática y analista de sofware, ningún filtro o herramienta de control parental puede ser 100% efectivo. "No es aprueba de balas, siempre se puede baipasear, y sacarle a los niños información personal. Las aplicaciones para espionajes las pueden instalar en un ciber café, y la vulnerabilidad es alta", explica.

"El control parental puede saltarse principalmente en el mismo hogar. Cuando hay familias numerosas viviendo en una casa, generalmente comparten los dispositivos y ahí ya no sirve el control parental porque pasa por muchos filtros", dice Arias.