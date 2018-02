Los números de violencia que justifican el nuevo Ministerio de Seguridad Pública en Brasil

Desde el 21 al 27 de agosto, tan sólo 7 días, murieron 1.195 personas en 553 ciudades de Brasil, de acuerdo con el registro realizado por el medio G1, perteneciente a O Globo, que considera asesinatos (casos de homicidios, latrocinios, femicidios, muertes por intervención policial) y suicidios a nivel país. Sin embargo, cabe destacar que sólo 89 de los casos son suicidios.

Ahora, si solamente nos enfocamos en la “ciudad maravillosa” el panorama definitivamente no es mejor. Hasta noviembre del 2017 la policía enterró a 119 oficiales, de acuerdo con The New York Times. Durante todo el año se registraron al menos 6.731 muertes en Río de Janeiro.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, Río no es el estado más peligroso del país: En términos de asesinatos violentos por cada 100 mil habitantes, se ubicó en el 11º lugar en 2016, año donde las personas asesinadas en todo Brasil ascendió a 61.619. Pero, de muchas maneras, Río es la cara que Brasil muestra al mundo y lleva un mayor peso dentro de la nación, como sede de la mayor parte de su industria del entretenimiento y medios de comunicación.

Muchas favelas donde se había erradicado la violencia volvieron a ser controladas por bandas narcotraficantes mejor organizadas, inclusive con armas de guerra.

Producto de la situación imperante en la ciudad, las escuelas deben suspender sus clases constantemente y los habitantes deben hacer uso de una aplicación para celulares para esquivar las balas.

Para el martes 20 por la noche, día en que se impuso la militarización, 11 personas estaban detenidas y se habían confiscado seis pistolas, seis granadas y una gran cantidad de drogas, dijo el departamento de seguridad estatal.

Crisis fiscal

La seguridad en Río se ha deteriorado desde hace al menos dos años a la par de la profunda crisis fiscal en el estado.

El gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, dijo que una economía más fuerte podría ser crucial para combatir la delincuencia en la “Ciudad Maravillosa”. El declive comenzó justo antes de que la ciudad albergara los Juegos Olímpicos de 2016, para los cuales reforzó las labores policiacas.

El presidente brasileño Michel Temer autorizó ayer la creación del Ministerio de Seguridad Pública, dentro de las acciones para combatir las altas tasas de delincuencia.

Hay preocupación respecto a que los criminales emigren a otros estados en caso de un combate efectivo a la delincuencia en Río de Janeiro, aunque Temer afirmó que el nuevo ministerio coordinará con los estados la política de seguridad en todo el país.