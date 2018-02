Checho Hirane lanza polémica frase por el "descontrol" en el ingreso de inmigrantes a Chile: "Esto puede cambiar la raza"

Durante este martes, Sergio "Checho" Hirane, conductor del programa Conectados con Agricultura, tuvo una reflexión que sacó ronchas sobre el gran número de inmigrantes que ingresa a nuestro país.

“Yo he sido un defensor de la inmigración desde el punto de vista humanitario, pero también me preocupa el descontrol que ha habido respecto de esto. Esto no es menor, esto puede cambiar la raza“.

Su comentario, haciendo alusión al "cambio de raza" generó reacciones inmediatas en los auditores. Uno de los oyente fue el abogado y ex diputado PPD, Jorge Schaulsohn, quien rápidamente expresó en su cuenta de Twitter su repudio.

“Checho Hirane acaba de decir al aire que tema de inmigración en muy delicado porque “puede cambiar la raza” /argumento muy utilizado en la Alemania nazi /sin comentarios“, dijo.

Que grave que un líder de opinión de uno de los programas más escuchados como Checho Hirane diga que inmigración le preocupa porque puede cambiar la raza /estará pensando en los árabes los judíos o los negros? — Jorge Schaulsohn B. (@jschaulsohn) 27 de febrero de 2018