Continúan los bombardeos en Siria pese a la pausa humanitaria de Putin

La tregua se rompió minutos después de su inicio programado para las 9 am del martes, con tropas gubernamentales bombardeando el bolsillo de los rebeldes antes de que los combatientes de la oposición respondieran al fuego.

La violencia impidió la entrega de ayuda y dejó el corredor humanitario en Ghouta Oriental, que permite la salida de civiles de un enclave rebelde cerca de Damasco, intransitable.

Un periodista del canal estatal sirio Al-Ikhbariya en la zona dijo que el cruce había sido atacado con bombas de mortero, evitando la marcha de los civiles. No fue posible verificar esa denuncia de inmediato. Durante la conexión en vivo pudieron escucharse al menos un par de morteros, algunos de los cuales parecían salir de zonas controladas por Damasco.

Más tarde, luego de las cinco horas de tregua, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (Sohr, por su nombre en inglés), un grupo que monitorea el conflicto sirio desde Gran Bretaña, informó que se registraron 17 personas heridas y una víctima fatal.

#SOHR Putin’s truce ends its time limit for the first day of its validity with violations represented by 25 raids, barrels and shells leaving 18 casualties and wounded in the Eastern #Ghouta https://t.co/vYtDH04PRK

— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) February 27, 2018