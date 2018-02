Directora de "Frozen" deja abierta la posibilidad de que Elsa tenga novia

"Frozen" ha sido uno de los más grandes éxitos de Disney en los últimos años. Estrenada en 2013, la cinta sigue generando reacciones entre sus fanáticos, en especial aquellos que la elogian por sus temas que son percibidos como pro-LGBTQ, entre ellos, la letra de la canción ganadora del Oscar, "Let it Go", que es interpretada como un himno que llama a "salir del closet". Algo que ha llevado a que crear la campaña #GiveElsaAGirlfriend (#DenAElsaUnaNovia) para "Frozen 2".

En una entrevista durante la promoción de "A Wrinkle in Time", la escritora y codirectora de "Frozen", Jennifer Lee, respondió a la pregunta realizada por el Huffington Post sobre la posibilidad de se hayan realizado conversaciones para que Elsa tenga novia.

"Me encanta todo lo que la gente está diciendo y pensando con nuestra película. Está creando un diálogo. Elsa es un personaje maravilloso que le habla a tanta gente", dijo Lee. "Hemos tenido conversaciones al respecto y somos muy conscientes sobre estas cosas", agregó. "Elsa me dice todos los días a dónde tiene que ir. Siempre escribo desde el personaje. Veremos a dónde vamos ", explicó.

De concretarse la idea detrás de esta campaña Disney sumaría un nuevo gesto hacia la comunidad LGTBQ. En "La Bella y la Bestia" (2017), revuelo causó cuando LeFou bailó con otro hombre. Un año antes, la cinta "Buscando a Dory" generó la pregunta de en una escena en particular se presentaba a una pareja lesbiana, a lo que su director Andrew Stanton respondió que "puede ser lo que quieras que sean".

Habrá que esperar hasta 2019 para ver si "Frozen 2" traerá consigo una novia de Elsa.