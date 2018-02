Muerte en vivo: hombre capturó el momento de su homicidio mientras transmitía por Facebook Live

Un músico salió a pasear durante el día de su cumpleaños. Mientras caminaba comenzó a filmar su travesía y con la ayuda de un "palito selfie", se puso a hablar e interactuar con las personas que lo miraban en vivo por Facebook Live.

Prentis Robinson atravesaba un camino rural en Carolina del Norte, cuando de imprevisto, un sujeto entra en escena disparando. Fueron cuatro tiros los que le quitaron la vida al protagonista de esta historia.

Justo en el momento previo a encontrarse con el antisocial, el músico estaba comentando su deseo de mudarse e irse a vivir a Atlanta, plan que fue truncado en pocos segundos por un desconocido de chaqueta azul.

En el video se escucha cómo Robinson le dice a su atacante “estás en vivo”, pero eso no fue suficiente para frenar su deseo.

El asesino huyó, pero su búsqueda fue breve. Fue identificado como Douglas Cleveland de 65 años, quien se entregó voluntariamente a la policía.

El incidente obligó a cerrar la Universidad de Wingate, ubicada a un kilómetro y medio de la escena del crimen. Quienes se encontraban en las inmediaciones narraron como traumática aquella jornada, al tener que ser encerrados por precaución.

Trascendió que Prentis acostumbraba a grabarse en la cotidianidad de sus días. Ahora, las redes sociales lloran su deceso.

Entre las hipótesis destaca un posible ajuste de cuentas, pues Robinson había denunciado a una banda narcotraficante que actuaba en la zona hace solamente una semana.

Además, minutos antes del brutal homicidio, la víctima había reportado el robo de uno de sus tres teléfonos celulares, según indicó el medio WCCB-TV.

Facebook eliminó el video de su plataforma, el que ahora se difunde por otras vías.

A continuación la controvertida grabación que podría herir sensibilidades:

Breaking —Wingate murder suspect Douglas Colson has turned himself in to police to face charges in the shooting death of Prentis Robinson. pic.twitter.com/cWRGRoUCH7

— Greg Suskin (@GSuskinWSOC9) February 27, 2018