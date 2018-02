Raciones de soldados estadounidenses incluirán una pizza que se mantiene fresca por tres años

En medio de robots que abren puertas y celulares inteligentes, por fin crearon la pizza que dura tres años. Este producto corresponde a una de las raciones de Alimentos Listos para Comer (MRE, por sus siglas en inglés) para las tropas estadounidenses que se encuentran en combate, que será incluida en 2019.

Las pizzas no tendrán un sabor muy diferente al que poseen las pizzas congeladas, pero lamentablemente no se compararán a las de un restaurante italiano, según detalla David Accetta, portavoz del Centro de Ingeniería e Desarrollo de Investigación Natick Soldier en Massachusetts a la revista Star and Stripes.

Tras un enorme esfuerzo de ciencia, los investigadores del ejercito lograron mantener el pH del producto, evitar la oxigenación y suprimir la humedad para que, sin muchos conservantes, se vea y pruebe fresca después de años a temperaturas cálidas, según Accetta.

Con la ciencia molecular de su lado, los científicos pizzeros planean agregar nuevas variedades de acuerdo a los gustos de las tropas. Por ahora, las pizzas de tres años sólo vienen aderezadas con pepperoni.

Por ahora sólo queda esperar que salga al mercado formal para los que acostumbran almacenar (y olvidar) por años la comida y rezar por que no inventen la versión con piña.