Sigue el misterio de las "bolas de fuego" que impactaron a Perú

Pobladores de la zona oriental del país lograron observar en el cielo al menos dos objetos incandescentes que se precipitaban hacia la tierra, la tarde del sábado 27 de enero. Algunas personas colgaron en redes videos que daban cuenta de este hecho, y algunas de ellas las denominaron como "bolas de fuego".

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) de Perú mostró hoy cuatro esferas metálicas que cayeron del cielo el 27 de enero en la región de Puno y que, según las primeras investigaciones se presume que son de origen ruso o ucraniano.

#NDP Producción de satélite PerúSAT-1 superó inversión del Estado Peruano por su adquisición ➡️ https://t.co/M1eXU1vOwE pic.twitter.com/BJUUaS6bYH — MINDEF_PERU (@MindefPeru) February 26, 2018

En total fueron 4 las esferas que cayeron en la comunidad Larancahuani, en la provincia de Azángaro, región Puno, y que se mantienen en custodia de la Conida. Estos objetos aún no han sido reclamados por algún país y hasta que esto ocurra la citada institución no puede desarrollar investigaciones a fin de determinar su material o composición.

El astrofísico Walter Guevara, investigador de la Agencia Espacial del Perú, dijo a l diario peruano El Comercio que estos objetos cayeron en los distritos puneños de San José, Ninaruyo, Isla Huata y Catacora. Además, aunque se desconoce el país propietario de estas esferas, se ha logrado confirmar que fueron fabricadas por Rusia.

"La fabricación es rusa, pero no podemos decir que son de ellos. Rusia también fabrica naves a otros países. Si hubiesen sido partes de un cohete, sí podríamos decir que son de Rusia, porque esta nación lanza cohetes al espacio", comentó el astrofísico.

Sobre el material y su composición, el investigador explicó que no se pueden realizar los análisis respectivos hasta que el país dueño no autorice estas investigaciones. Asimismo, precisó que no saben si el material o gas que contienen signifique un riesgo para la salud de las personas.