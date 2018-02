Venezuela: Maduro inscribe su candidatura para la reelección

El presidente venezolano Nicolás Maduro inscribió el martes su candidatura para optar a la reelección por otro período de seis años en un país sumido en una profunda crisis.

Ante miles de sus partidarios en un acto posterior Maduro pidió a sus seguidores vencer con votos la abstención y el boicot que, sostuvo, busca la oposición al no inscribir candidatos. Maduro ha dicho repetidamente que la oposición fue presionada por Washington para no participar en los comicios. Venezuela y Estados Unidos no han intercambiado embajadores desde 2010.

Pese a tener una popularidad que ronda el 20% y enfrentar una compleja crisis, el llamado heredero político del fallecido presidente Hugo Chávez figura como favorito para lograr la reelección en la consulta de abril, que ha sido cuestionada por varios gobiernos de la región y la Unión Europea.

La inscripción de la candidatura del mandatario se da en medio de las tensiones generadas tras la decisión que tomó la semana pasada la coalición opositora de no participar en la consulta por la falta de garantías electorales.

El candidato de la oposición

Maduro además instó a los partidos opositores a cambiar su postura e inscribir formalmente a sus candidatos cuando restan pocas horas para el cierre de ese proceso.

El dirigente Henri Falcón rompió con la alianza y anticipó que el martes inscribirá su candidatura para participar en las elecciones, lo que lo convertirá en el principal rival de Maduro.

El ex gobernador del estado central de Lara, un militar retirado y disidente del oficialismo de 56 años, formalizará su inscripción ante el CNE, indicó a The Associated Press Eduardo Semtei, miembro del comando de campaña de Falcón.

"Es un hecho y un derecho", indicó Semtei al confirmar que Falcón, del partido minoritario Avanzada Progresista, decidió romper la línea de la coalición opositora y participar en los comicios presidenciales luego de que el gobierno diera algunas garantías electorales.