Fundación Manos a la Obra rechaza narración del video donde se califica llegada de haitianos de "invasión"

Este martes se hizo conocido un video de youtube de autor desconocido donde se aprecia la llegada a Santiago de cientos de personas de origen haitiano, mientras de fondo se escucha la narración que afirma que "es inaudito, este Gobierno antes de terminar su mandato está haciendo ingresos masivos, una invasión".

La voz "acusa"que la nave no tiene identificación y que los pasajeros vendrían con "un papel amarillo" que -apunta- es para pedir la residencia. Tras su divulgación, se conoció que en verdad el avión corresponde a un Boeing 767 de la aerolínea Dynamic International Airways que provenía desde Punta Cana en República Dominicana y que los pasajeros, al menos a priori, tendrían sus papeles en regla.

Criticaron narración

Por lo mismo, para el presidente de la Fundación Manos a la Obra, Cristian Bahamondes, la narración sólo demuestra desconocimiento y discriminación arbitraria de parte de quien captura las imágenes. Por lo mismo, la cara visible de la ONG que se dedica a apoyar a haitianos e inmigrantes que vienen al país, criticó las palabras del autor del video.

"Me parece una falta totalmente de conocimiento de la persona que graba el video. Él dice que es un avión pirata. Yo trabajé ocho años en el aeropuerto y no puede ser que una nave llegue sin matrícula: todas las que se estacionan tienen permiso", afirma Bahamondes.

Desmiente mitos

El presidente de Manos a la Obra también asegura que hay equivocación al fijarse en los documentos que traen los pasajeros que bajan del avión.

"Él dice que ‘vienen todos con un sobre amarillo’, eso también habla de desconocimiento: a todos los extranjeros llenan papeles para el ingreso y para eso uno anda con carpeta", aclara.

Asimismo, descarta que los haitianos "vengan a quitar el trabajo a los chilenos", pues a su juicio, tanto ellos como los otros inmigrantes sólo aprovechan las oportunidades que se les presentan.

"Ellos vienen a hacer pegas menores, de aseo, de reparación, que otros no quieren tomar. Es el mercado. Si hay algo que no queramos hacer nosotros y ellos lo pueden hacer, eso no significa que nos vienen a quitar el empleo", recalca.

Además agrega que "el llamado es al respeto y a la tolerancia. Porque, si fueran ingleses, si fueran europeos, ¿también harían estos comentarios? ¿O es sólo porque son negritos? Entonces la educación a los niños tiene prevalecer el amor y la defensa de la igualdad”.

Cifras

Aún así, cabe mencionar que la PDI indicó que durante el 2015 cerca de 47.027 ciudadanos haitianos ingresaron al país mientras que el año pasado la cifra se elevó hasta 111.746, representando así un aumento de 138% de personas en doce meses.

No obstante, para Bahamondes, estas cifras distan mucho de lo que ocurre en los países desarrollados, donde la inmigración alcanza una tasa del 15%, muy lejos del 3% que proyectaba el Departamento de Extranjería en 2017 en Chile.