Kim Jong-un en aprietos: expertos de la ONU vinculan a Corea del Norte con armas químicas en Siria

Un nuevo escándalo golpea a Kim Jong-un en medio de la calma diplomática y el diálogo que ha estado generando en las últimas semanas. Corea del Norte es acusada de haber estado enviando por años suministros para la producción de armas químicas al gobierno sirio, según un informe de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que difundió The New York Times y Wall Street Journal.

El documento, que aún no es público y que no ha sido confirmado por la ONU, informa de cinco envíos de componentes para la fabricación de armas químicas (correspondientes a 50 toneladas) durante 2016 y 2017, los que forman parte de una serie de al menos 40 intercambios no reportados por Corea del Norte a Siria entre 2012 y 2017, entre los que destacan piezas de misiles balísticos prohibidos.

Azulejos resistentes a los ácidos, tuberías y válvulas de acero inoxidable eran los elementos enviados por Pyongyang a Damasco a través de una firma comercial China presuntamente para la construcción de una fábrica de armas químicas a gran escala.

Dinero

Unos 200 millones de dólares habrían recaudado los norcoreanos sólo en 2017 en este intercambio comercial según analistas, los que podrían haber sido destinados para pagar las costosas pruebas nucleares que regularmente realizó el régimen de Kim Jong-un durante el año pasado.

Este "modelo de negocios" se puede considerar como la forma en que el régimen comunista pudo eludir las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y conseguir efectivo.

No obstante, los expertos que han revisado el informe y que han sido entrevistados por los medios estadounidenses aseguran que no son pruebas concretas para asegurar una colaboración continua entre Corea del Norte y Siria sobre armas químicas.

"No conozco su fecha de publicación, si la hay", señaló la portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, a los medios cuando se le preguntó respecto al tema.

Estas denuncias llegan en medio de las acusaciones contra el régimen sirio de realizar ataques con gas cloro en las últimas semanas y uno con gas sarín en abril del año pasado, a pesar de la promesa de Al Assad de destruir todo su armamento químico en 2013.